Zoia_Kashafutdin

Зоя Zoia_Kashafutdin

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Я перевожу с/на немецкий язык, письменный и устный перевод. 

Есть опыт письменного перевода документов, договоров, текстов медицинской, технической, гуманитарной тематики; устного перевода в технической и гуманитарной сферах, докладов, экскурсий, наладки оборудования. 

Переводчик-фрилансер c 2004 года. 

Образование: 1) высшее, факультет современных иностранных языков и литератур Пермского государственного университета, специальность "Филология" (2003-2008).

2) магистратура ВШЭ, специальность "Маркетинг" (2011-1013).

Отзывы заказчиков

nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)
$12
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста
Спасибо за качественный перевод, а главное в самые кратчайшие сроки! Доволен сотрудничеством.
Хочется сказать слова благодарности за четкость, оперативность и контактность!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $7
от 1 дня
нет рейтинга