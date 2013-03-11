Я перевожу с/на немецкий язык, письменный и устный перевод.
Есть опыт письменного перевода документов, договоров, текстов медицинской, технической, гуманитарной тематики; устного перевода в технической и гуманитарной сферах, докладов, экскурсий, наладки оборудования.
Переводчик-фрилансер c 2004 года.
Образование: 1) высшее, факультет современных иностранных языков и литератур Пермского государственного университета, специальность "Филология" (2003-2008).
2) магистратура ВШЭ, специальность "Маркетинг" (2011-1013).
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественный перевод, а главное в самые кратчайшие сроки! Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Хочется сказать слова благодарности за четкость, оперативность и контактность!
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1 отзыв
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