Я против войны в Украине!
Портфолио
- Информационный стенд1 просмотр
- Каталог для санатоия "Приозерный)3 просмотра
- Визитка на шоколадном плайке. Шелкография2 просмотра
- Карманный календарик2 просмотра
- Разработка логотипов для с. Приозерный и др.2 просмотра
- Диск. карты1 просмотр
- Буклетнет просмотров
- Банернет просмотров
- Рекл. штендернет просмотров
- Таблички на двери для В.К. Цмоки-Минскнет просмотров
- Визитка. Шелкография на прозр. пластикенет просмотров
- Дизайн упаковки для семечекнет просмотров