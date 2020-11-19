Zoomvision

Андрей Zoomvision

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
production

  • Графический дизайнер / аниматор

    Вакансия для графического дизайнера/аниматора с опытом работы в flat анимации и инфографике. Необходимы навыки работы в AI и AE на высоком уровне. Ожидаем оптимизированные процессы, внимание к деталям и умение работать в команде. Работа удаленно или в офисе в СПб. Заработная плата конкурентная.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация текста

    Требуется создать анимацию переписки двух людей на альфа-канале, имитируя стиль взаимодействия в Teams и по почте. Анимация должна быть простой, допускается использование готовых проектов. Ожидается быстрое выполнение задачи.

    Анимация25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Иллюстратор - аниматор

    Ищем талантливого графического дизайнера / аниматора  - flat анимация - инфографика - оформление видео Владение AI и AE на высоком уровне; Мы ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать открытку /иллюстрация/

    Необходимо создать символ - картинку мед учреждения.  Для использования в дальнейшем на открытках/плакатах;  Примеры куда двигаться - страница календаря;  ЧБ картинки - сам фасад, он отрисован пока так. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    4 года назад