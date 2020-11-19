Zoomvision

Вакансия для графического дизайнера/аниматора с опытом работы в flat анимации и инфографике. Необходимы навыки работы в AI и AE на высоком уровне. Ожидаем оптимизированные процессы, внимание к деталям и умение работать в команде. Работа удаленно или в офисе в СПб. Заработная плата конкурентная.
Я против войны в Украине!
- Анимациянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать анимацию переписки двух людей на альфа-канале, имитируя стиль взаимодействия в Teams и по почте. Анимация должна быть простой, допускается использование готовых проектов. Ожидается быстрое выполнение задачи.Анимация25 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем талантливого графического дизайнера / аниматора - flat анимация - инфографика - оформление видео Владение AI и AE на высоком уровне; Мы ...Анимация6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть послойная открытка, нужна цикличная анимация gif и h264, до 20 сек; Высылайте пожалуйста примеры работ; Спасибо!Анимация6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать символ - картинку мед учреждения. Для использования в дальнейшем на открытках/плакатах; Примеры куда двигаться - страница календаря; ЧБ картинки - сам фасад, он отрисован пока так. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад