Zoomvision

Вакансия для графического дизайнера/аниматора с опытом работы в flat анимации и инфографике. Необходимы навыки работы в AI и AE на высоком уровне. Ожидаем оптимизированные процессы, внимание к деталям и умение работать в команде. Работа удаленно или в офисе в СПб. Заработная плата конкурентная.