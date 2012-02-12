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Евгений Белов
Zumoto
Zumoto
34 года
Россия
/
Обнинск
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
PHP (+ООП, изучаю фреймворки), MySQL, JavaScript (преимущественно jQuery), HTML/CSS
PHP
Javascript
MySQL
HTML
CSS
jQuery
Действие аккаунта приостановлено!
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188 просмотров
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185 просмотров
Отзывы заказчиков
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Михаил
noys
40 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов
$10
8 баллов
12 лет назад
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