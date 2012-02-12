Zumoto

Евгений Белов Zumoto

 
34 годаРоссия/Обнинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

PHP (+ООП, изучаю фреймворки), MySQL, JavaScript (преимущественно jQuery), HTML/CSS

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
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noys
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов
$10
8 баллов
12 лет назад
Исправить модуль CMS
Отзыв недоступен.
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