Переводчик Английского и Русского в сфере IT
Приветствую!
Я переводчик с высоким уровень знания Английского языка, являюсь носителем Русского языка.
Перевожу уже более 2 лет. Работаю эффективно и добросовестно.
Обладаю навыками:
-Переводов с Английского на Русский языки и наоборот.
-Создания субтитров.1
-Перевода статей IT тематики и не только.
-Перевода субтитров.
-Переводов различной документации в разных сферах.
-Редактирование по всем правилам и нормам русского языка.
-Перевод отдельных видеороликов/презентаций/статей/таблиц и т.д.
Буду рад любой работе.
Контакты:
Telegram: @Zuyevontot
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