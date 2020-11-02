Переводчик Английского и Русского в сфере IT

Приветствую!

Я переводчик с высоким уровень знания Английского языка, являюсь носителем Русского языка.

Перевожу уже более 2 лет. Работаю эффективно и добросовестно.

Обладаю навыками:

-Переводов с Английского на Русский языки и наоборот.

-Создания субтитров.1

-Перевода статей IT тематики и не только.

-Перевода субтитров.

-Переводов различной документации в разных сферах.

-Редактирование по всем правилам и нормам русского языка.

-Перевод отдельных видеороликов/презентаций/статей/таблиц и т.д.

Буду рад любой работе.

Контакты:

[email protected]

Telegram: @Zuyevontot