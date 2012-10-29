Zyablik123

Требуется опытный менеджер по продаже IT, который сможет доступно предоставить консультацию по вопросам особенностей продаж в IT компаниях.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется опытный менеджер по продаже IT, который сможет доступно предоставить консультацию по вопросам особенностей продаж в IT компаниях.
Нужен специалист по консультации и возможной настройке конвертации видео в социальной сети. Исследовать следующие вопросы: 1) Как нам сейчас поменять настройки, чтобы видео в соц сети было лучшего качества (стоит конвертер FFmpeg)? 2) Как настроить чтоб FLV файлы ...