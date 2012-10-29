Zyablik123

Нужен специалист по консультации и возможной настройке конвертации видео в социальной сети. Исследовать следующие вопросы: 1) Как нам сейчас поменять настройки, чтобы видео в соц сети было лучшего качества (стоит конвертер FFmpeg)? 2) Как настроить чтоб FLV файлы ...