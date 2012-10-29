Zyablik123

Екатерина Zyablik123

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Настроить конвертацию видео

    Нужен специалист по консультации и возможной настройке конвертации видео в социальной сети. Исследовать следующие вопросы: 1) Как нам сейчас поменять настройки, чтобы видео в соц сети было лучшего качества (стоит конвертер FFmpeg)? 2) Как настроить чтоб FLV файлы ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад