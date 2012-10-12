Настроить конвертацию видео

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужен специалист по консультации и возможной настройке конвертации видео в социальной сети.

Исследовать следующие вопросы:

1) Как нам сейчас поменять настройки, чтобы видео в соц сети было лучшего качества (стоит конвертер FFmpeg)?

2) Как настроить чтоб FLV файлы были меньше размера чем оригиналы (сейчас после конвертации размер файла равен загружаемому файлу). Также нужно чтобы жалось в mpeg

3) Сравнить FFmpeg против MEncoder

4) Исследовать какие плееры есть для проигрывания видео (учитывая что флеша скоро не будет)

На выходе рекомендации по:

конвертер, кодек, проигрыватель, список настроек.

13 лет назад
Zyablik123
Екатерина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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