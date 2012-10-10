Нужен небольшой ролик про имидж центр. реклама которая зацепит)
Нужно создать интро для видео
Нужно сделать небольшое интро(начальную заставку) для видео канала на YouTube. Канал посвящен обзорам техники и различного софта.
Стиль произвольный, но чтобы имел отношение к технике. Канал для гиков будет.
Заявки фрилансеров
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