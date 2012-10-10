Нужно создать интро для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок156 просмотров

Нужно сделать небольшое интро(начальную заставку) для видео канала на YouTube. Канал посвящен обзорам техники и различного софта.

Стиль произвольный, но чтобы имел отношение к технике. Канал для гиков будет.

13 лет назад
Dev3loper
Роман 
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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