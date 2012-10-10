Необходимо сделать заставку, которая будет появляться в начале видеорепортажей: Лого компании с компьютерной анимацией
Монтаж + озвучивание
Нужно из двух частей ролика сделать один целый, добавить в правый нижний угол лицо говорящего человека (можно записать с чатрулета) и озвучить видео моим текстом.
Бюджет 500-1000 рублей.
Только звук не интересен пока! Нужен комплекс!
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