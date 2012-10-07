Необходимо создать видеоролик к игре под Android. Игра для тренировки памяти.

В игре три главных уровня, и 12 подуровней. Ссылка исполнителю.

Сюжет не ограничен.

От вас ваше виденье. Не стоит описывать полностью сюжет, на оценочном этапе – в этом нет необходимости.

С Вас примеры работ, можно даже тестовые (тренировочные) варианты.

В заявках указывайте бюджет и срок исполнения.

P.S. Бюджет небольшой, миллионами не исчисляется.