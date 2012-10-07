Необходимо смонтировать 10 видеороликов, каждый продолжительностью 30 секунд, на основе готового фильма. Озвучка роликов готова.
Создать видеоролик к игре
Необходимо создать видеоролик к игре под Android. Игра для тренировки памяти.
В игре три главных уровня, и 12 подуровней. Ссылка исполнителю.
Сюжет не ограничен.
От вас ваше виденье. Не стоит описывать полностью сюжет, на оценочном этапе – в этом нет необходимости.
С Вас примеры работ, можно даже тестовые (тренировочные) варианты.
В заявках указывайте бюджет и срок исполнения.
P.S. Бюджет небольшой, миллионами не исчисляется.
Заявки фрилансеров
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