Собрать ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок206 просмотров

есть куски ролика, надо их собрать в один ролик, сделать заставки, наложение текста на кадры и др. спецэффекты, оформить в фирменном стиле (есть брендбук)

13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

uten
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$130
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

uten
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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