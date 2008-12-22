Требуется продвинуть сайт в основных поисковых системах, в частности Яндекс (хотя бы первая 20-ка), Гугль - первая 10-ка. Срок на это - желательно не больше 2-х месяцев. По оплате тоже лукавить не буду - за ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
С английского языка, перевод различных инструкций по монтажу, эксплуатации - спектр именно технических переводов. К сожалению, ставки невелики - от 130 р. страница, но загруженность постоянная, оплата своевременная. Знание ТРАДОСа приветствуется. Требуются: грамотные и опытные ...Переводы9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются люди для перевода на армянский, туркменский, узбекский языки. Переводить названия и состав молочных продуктов для завода, переводить много. Оплата системами денежных переводов или web-money. Ставка - от 200 р. 1800 печ. знаков с проб. Если ...Переводы14 заявокЗакрыт15 лет назад