_AIR_

Олег Петров _AIR_

 
46 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Продвинуть сайт бюро переводов минимум в 20-ку.

    $1000

    Требуется продвинуть сайт в основных поисковых системах, в частности Яндекс (хотя бы первая 20-ка), Гугль - первая 10-ка. Срок на это - желательно не больше 2-х месяцев. По оплате тоже лукавить не буду - за ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Технические переводчики - объёмы - требуются.

    С английского языка, перевод различных инструкций по монтажу, эксплуатации - спектр именно технических переводов. К сожалению, ставки невелики - от 130 р. страница, но загруженность постоянная, оплата своевременная. Знание ТРАДОСа приветствуется. Требуются: грамотные и опытные ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводчики языков стран СНГ требуются

    Требуются люди для перевода на армянский, туркменский, узбекский языки. Переводить названия и состав молочных продуктов для завода, переводить много. Оплата системами денежных переводов или web-money. Ставка - от 200 р. 1800 печ. знаков с проб. Если ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад