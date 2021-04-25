Только качественно и в срок - Web дизайнер
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно создаю веб дизайн на основе макетов для ПК, что существенно экономит ваш бюджет
- Время на создание ТЗ для сайтов или просто логотипов,рекламных постов в инстграме я использую максимум усилий минимально времени.
- Нервы.Просьба пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- tel:+380636200962
Ответственность:
-готов приступить уже
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-даю консультации по макету
-не беру предоплату*
-всегда на связи