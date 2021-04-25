Только качественно и в срок - Web дизайнер

﻿Моя цель - предоставить лучш﻿﻿ую услугу на рынке!

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Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно создаю веб дизайн на основе макетов для ПК, что существенно экономит ваш бюджет

и не требует дополнительных затрат.

Время на создание ТЗ для сайтов или просто логотипов,рекламных постов в инстграме я использую максимум усилий минимально времени.

на создание ТЗ для сайтов или просто логотипов,рекламных постов в инстграме я использую максимум усилий минимально времени. Нервы.Просьба пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!

В течение недели после передачи архива с готовим дизайном я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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Ответственность:

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готов приступить уже

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-даю консультации по макету

-не беру предоплату*

-всегда на связи