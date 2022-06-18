Обо мне:
- Добрый день, меня зовут Иван, я специализируюсь на создании анимационных видеороликов (реклама, инфографика), 2d игровой графике, гиф анимации.
- Предпочитаю минималистичный стиль в своих работах.
- Имею опыт с проприетарными векторными 2d -анимационными приложениями и аудио редакторами такими как: Anime studio, Moho12, Audacity, Adobe Premiere.
Предложение работы --- Изучение предложения ---- Безопасная сделка / Предоплата 30% --- Работа --- Оплата 70%
Мои контакты:
моб. тел. (+375447834203)
gmail. ([email protected])
Способ оплаты:
mastercard (5370 0000 1484 2539)
Ссылки на мои работы:
Анимация (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCdpx1-uNnevNAawi8aCh9ug
Графика для 2D игр (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCV_dfjfbj8Q4CugKElBXW0w
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 2D - анимация39 просмотров
- 2D - анимация20 просмотров
- 2D - анимация20 просмотров
- Графика для 2D игры24 просмотра
- Тайловая графика18 просмотров
- Sprites20 просмотров
- Графика для 2D шутера25 просмотров