Обо мне: Добрый день, меня зовут Иван, я специализируюсь на создании анимационных видеороликов (реклама, инфографика), 2d игровой графике, гиф анимации.

Предпочитаю минималистичный стиль в своих работах.

Имею опыт с проприетарными векторными 2d -анимационными приложениями и аудио редакторами такими как: Anime studio, Moho12, Audacity, Adobe Premiere. Схема работы: Предложение работы --- Изучение предложения ---- Безопасная сделка / Предоплата 30% --- Работа --- Оплата 70% Мои контакты: моб. тел. (+375447834203) gmail. ([email protected]) Способ оплаты: mastercard (5370 0000 1484 2539) Ссылки на мои работы: Анимация (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCdpx1-uNnevNAawi8aCh9ug Графика для 2D игр (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCV_dfjfbj8Q4CugKElBXW0w

Я против войны в Украине !