_Atomix_

Иван _Atomix_

 
22 годаБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Обо мне:

  • Добрый день, меня зовут Иван, я специализируюсь на создании анимационных видеороликов (реклама, инфографика), 2d игровой графике, гиф анимации.
  • Предпочитаю минималистичный стиль в своих работах.
  • Имею опыт с проприетарными векторными 2d -анимационными приложениями и аудио редакторами такими как: Anime studio, Moho12, Audacity, Adobe Premiere.
Схема работы:

Предложение работы --- Изучение предложения ---- Безопасная сделка / Предоплата 30% --- Работа --- Оплата 70%

Мои контакты:

моб. тел. (+375447834203)

gmail. ([email protected])

Способ оплаты:

mastercard (5370 0000 1484 2539)

Ссылки на мои работы:

Анимация (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCdpx1-uNnevNAawi8aCh9ug

Графика для 2D игр (YouTube) : https://www.youtube.com/channel/UCV_dfjfbj8Q4CugKElBXW0w

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