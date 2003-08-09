Приветствую! Меня зовут Дарья и я занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda. Я готова помочь вам в реализации ваших проектов. В работу входит: 1)Анализ целевой аудитории 2)Создание прототипа лендинга 3)Написание продающих тестов на основе брифа 4)Сборка лендинга на платформе Тильда (преимущественно на зеро блоке) 5)Подключение систем аналитик 6)Возможность подключения безналичного расчёта Примечание: Подключение домена и хостинга оплачивается отдельно Некоторые детали можем обсудить конкретнее. Пишите, буду рада сотрудничеству!