Добрый день!

Если Вы обратили на меня внимание, то позвольте мне предоставить Вам информацию о своих навыках и умениях, чтобы в будущем не возникло никаких вопросов, и мы друг друга поняли.

Плюсы работы со мной:

наличие свободного времени, отчего заказы будут выполняться в небольшие сроки

ответственность за выполняемую работу

наличие нескольких увлечений, что расширяет мои возможности

умение быстро обучаться

многие мои увлечения и умения не развиты до высокого уровня

лень

маленький промежуток времени нахождения на сайте, неопытность

Около 2-3 лет занимаюсь писательством и рисованием (самоучка), в сфере прозы есть уже некоторые достижения (1 место в литературном конкурсе "О том, что может стать реальностью"; Диплом 1-ой степени литературного конкурса "Читающие Челны").

Сейчас, пока есть свободное время, я начала получше углубляться в рисование и изучать анатомию, штриховку, цвет и тени и т.д. Совсем недавно начала изучать немецкий язык, собираюсь улучшать навык в специальных школах.

В планах на ближайшее будущее стоят покупка камеры, чтобы заниматься фотографией, и лепка миниатюрных вещей из глины.

Примерно год назад занималась 3D моделированием и черчением, но, к сожалению, многие вещи из этих сфер деятельности были мной забыты.

Надеюсь на успешное сотрудничество и отсутствие конфликтов!