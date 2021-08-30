Привет!
Я видеомейкер с опытом работы в 1 год, а также фотограф / ретушер со стажем в два раза большим :)
Параллельно с съемочными проектами я решил выйти на фриланс биржу, чтобы развиваться более широко.
В видеороликах и фотографиях для меня важно рассказывать историю, вызывает эмоции. Я стараюсь делать контент, который цепляет.
Однако диджитал искусство всегда связано и с технической стороной вопроса,
поэтому стоит вспомнить, что знаю софт на следующем уровне и постоянно
совершенствуюсь в нем:
Blackmagic disign:
• Davinci Resolve (видеомонтаж, кеинг middle, цветокоррекция junior)
Adobe:
• Photoshop (ретушь, растровая графика)
• Lightroom (цветокоррекция)
• Illustrator (векторная графика)
• After Effects (моушн, ригинг, инфографика)
• Audition (мастеринг)
Могу делать динамические музыкальные видео, event видео монтировать влоги,
курсы, youtube блоги и другие видео говорящей головы, добавлять
инфографику.
Жду ваши проекты и на связи!
- Extreme Charge38 просмотров
- Medical party. event video40 просмотров
- Short mood video45 просмотров
- Color light28 просмотров
- До / После26 просмотров
- Mess78 просмотров
- Girls27 просмотров
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