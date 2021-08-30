Видеомонтаж, графика, ретуш и, конечно, приятная цветокоррекция видео и фотографий

Привет!

Я видеомейкер с опытом работы в 1 год, а также фотограф / ретушер со стажем в два раза большим :)

Параллельно с съемочными проектами я решил выйти на фриланс биржу, чтобы развиваться более широко.

В видеороликах и фотографиях для меня важно рассказывать историю, вызывает эмоции. Я стараюсь делать контент, который цепляет.

Однако диджитал искусство всегда связано и с технической стороной вопроса,

поэтому стоит вспомнить, что знаю софт на следующем уровне и постоянно

совершенствуюсь в нем:

Blackmagic disign:

• Davinci Resolve (видеомонтаж, кеинг middle, цветокоррекция junior)

Adobe:

• Photoshop (ретушь, растровая графика)

• Lightroom (цветокоррекция)

• Illustrator (векторная графика)

• After Effects (моушн, ригинг, инфографика)

• Audition (мастеринг)

Могу делать динамические музыкальные видео, event видео монтировать влоги,

курсы, youtube блоги и другие видео говорящей головы, добавлять

инфографику.

Жду ваши проекты и на связи!