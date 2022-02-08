Дизайн сайтов. Лендинг, интернет магазин, сайт визитка и многое другое.
Меня зовут Екатерина. Я UI/UX дизайнер из Харькова.
Сделаю для вас:
- Лендинг
- Многостраничный сайт
- Интернет магазин
- Банеры
- Креативы
Анализ целевой аудитории.
Разработка прототипа.
Дизайн сайта и его адаптивных версий.
Создаю макеты в FIGMA.
Портфолио на Behance: Ekateryna Bohdanova
Для связи:
Gmail: [email protected]
Telegram: @b_ekaterina_v
Номер телефона: +380 68 317 16 64 (Viber, Telegram)
Портфолио
- Листовка для ресторана46 просмотров
- Landing Page для SMM курсов76 просмотров
- Дизайн книжного интернет-магазина44 просмотра
- Лендинг для сервиса доставки правильного питания62 просмотра
- Интернет магазин женского белья52 просмотра
- Прототип / Wireframe38 просмотров
- Креативы для Instagram37 просмотров
- Landing Page/ Лендинг для школы танцев.44 просмотра
- Сайт-визитка.40 просмотров