Дизайн сайтов. Лендинг, интернет магазин, сайт визитка и многое другое.

Меня зовут Екатерина. Я UI/UX дизайнер из Харькова.

Сделаю для вас:

Лендинг

Многостраничный сайт

Интернет магазин

Банеры

Креативы

Весь спектр работ по дизайну, от прототипирования до отрисовки макетов.

Анализ целевой аудитории.

Разработка прототипа.

Дизайн сайта и его адаптивных версий.

Создаю макеты в FIGMA.

Портфолио на Behance: Ekateryna Bohdanova

Для связи:

Gmail: [email protected]

Telegram: @b_ekaterina_v

Номер телефона: +380 68 317 16 64 (Viber, Telegram)