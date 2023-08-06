_Leone_

Александр _Leone_

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Приветствую! Меня зовут Александр и я профессиональный копирайтер с опытом работы в создании текстов для различных целей и платформ.

1 . E-mail маркетинговая рассылка для интернет-магазина

  • Написание эффективного текста рассылки для повышения конверсии и привлечения новых клиентов.

  • Рекламные объявления для онлайн-кампании "ABC Fashion":

    • Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.

    • Разработка креативных текстовых объявлений для социальных сетей (Facebook, Instagram).

    Это лишь малая часть моих работ, и я всегда готов к новым интересным проектам и заданиям. Буду рад помочь вам с вашими копирайтинговыми потребностями и создать продающий контент для ваших проектов. Спасибо за внимание!

Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#715
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#2993