Рекламные объявления для онлайн-кампании "ABC Fashion":

Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.

Разработка креативных текстовых объявлений для социальных сетей (Facebook, Instagram).

Это лишь малая часть моих работ, и я всегда готов к новым интересным проектам и заданиям. Буду рад помочь вам с вашими копирайтинговыми потребностями и создать продающий контент для ваших проектов. Спасибо за внимание!