Приветствую! Меня зовут Александр и я профессиональный копирайтер с опытом работы в создании текстов для различных целей и платформ.
1 . E-mail маркетинговая рассылка для интернет-магазина
Написание эффективного текста рассылки для повышения конверсии и привлечения новых клиентов.
Рекламные объявления для онлайн-кампании "ABC Fashion":
Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.
Разработка креативных текстовых объявлений для социальных сетей (Facebook, Instagram).
Это лишь малая часть моих работ, и я всегда готов к новым интересным проектам и заданиям. Буду рад помочь вам с вашими копирайтинговыми потребностями и создать продающий контент для ваших проектов. Спасибо за внимание!
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Копирайтинг
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$2/час
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