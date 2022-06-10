Работа сделанная качественно и в срок.

Основная информация :

1. Выполняю все поставленные требования бизнес-заказчика, предлагаю оптимальное решение поставленных задач.

2. В наличии обширные знания в HTML, CSS, JavaScript, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop базовые знания фреймворков.

3. Разрабатываю качественную и адаптивную верстку на основе макетов для ПК.

4. Просьбы, пожелания, а также доработки неструктурного характера выполняются бесплатно.

5,Срок исправления недочетов в верстке, после передачи готового архива, одна неделя. Исправления осуществляются бесплатно.

Контактные данные :

- Приступаю к работе в тот же день.

- Всегда довожу дело до конца.

- Остаюсь на связи, даже после завершения проекта.