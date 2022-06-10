Работа сделанная качественно и в срок.
Основная информация :
1. Выполняю все поставленные требования бизнес-заказчика, предлагаю оптимальное решение поставленных задач.
2. В наличии обширные знания в HTML, CSS, JavaScript, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop базовые знания фреймворков.
3. Разрабатываю качественную и адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
4. Просьбы, пожелания, а также доработки неструктурного характера выполняются бесплатно.
5,Срок исправления недочетов в верстке, после передачи готового архива, одна неделя. Исправления осуществляются бесплатно.
Контактные данные :
- E-mail : [email protected]
- Телеграмм : @Emin_verst
- WatsApp : +99450-644-77-21
- Приступаю к работе в тот же день.
- Всегда довожу дело до конца.
- Остаюсь на связи, даже после завершения проекта.