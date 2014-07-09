_Marisha_

Марина _Marisha_

 
40 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Работаю во Flash.Создание баннеров, анимационных роликов.

Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга