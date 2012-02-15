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Алексей Евтухов
_Martyn_
_Martyn_
39 лет
Россия
/
Москва
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Представляю рекламное агентство
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Роман Сербин
RS_Gleb
39 лет
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание обзора о 6 покерных румах
Спасибо Алексею за проделанную работу, все написано грамотно и в срок. Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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