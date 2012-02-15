_Martyn_

Алексей Евтухов _Martyn_

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Представляю рекламное агентство
Отзывы заказчиков
RS_Gleb
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание обзора о 6 покерных румах
Спасибо Алексею за проделанную работу, все написано грамотно и в срок. Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга