Хороший дизайн - делает жизнь лучше)
Всем привет 👋 Меня зовут Полина, я графический дизайнер. Верю, что хороший дизай - есть большая половина успеха!) Навыки: логотипы, айдентика, упаковки и этикетки, иконки, баннеры, оформление социальных сетей. Работотаю со стартапами. Буду рада помочь каждому)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Подарочные сертификаты бьюти студии15 просмотров
- Подарочные сертификаты для салона красоты9 просмотров
- Логотип для салона красоты10 просмотров
- Логотип для салона красоты7 просмотров
- Дизайн этикетки для органических удобрений17 просмотров
- Компания EVVA/. уход за волосами18 просмотров
- Фирменный стиль для компании EVVA12 просмотров
- Логотип для мастерской по изготовлению свечей)9 просмотров
- Логотип для мясокомбината11 просмотров
- Фирменный стиль и оформление инсты для барбершоп13 просмотров
- Упаковка и этикетка доя маски для лица10 просмотров
- Логотипы6 просмотров