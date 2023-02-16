Хороший дизайн - делает жизнь лучше)

Всем привет 👋 Меня зовут Полина, я графический дизайнер. Верю, что хороший дизай - есть большая половина успеха!) Навыки: логотипы, айдентика, упаковки и этикетки, иконки, баннеры, оформление социальных сетей. Работотаю со стартапами. Буду рада помочь каждому)