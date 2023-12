_Pustovalov_

Делаю качественный видеомонтаж

Занимаюсь монтажом видео 2 года. Начинал с Adobe Premiere Pro. Сделаны простые монтажи, по типу «склейка», «микширование звука», «добавление музыки к видео». Сейчас работаю в программах Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition. Способностей и навыков стало намного больше. Теперь есть возможность добавить анимацию, цветокоррекцию, улучшить качество видео (путем восстановления данные), чистка звука от шума. Начинал принимать заказы на таких фриланс-биржах, как Freelancehunt и Kwork. Основные навыки - быстрая адаптация и поиск информации. В качестве портфолио могу предоставить канал на YouTube и TikTok. Готов к долгосрочному сотрудничеству.

I have been editing video for 2 years. Started with Adobe Premiere Pro. Made simple edits like "gluing", "sound mixing", "adding music to video". Now I work in programs Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition. Abilities and skills have become much more. Now it is possible to add animation, color correction, improve video quality (by recovering data), clean sound from noise. I started taking orders on such freelance exchanges as Freelancehunt and Kwork. The main skills are quick adaptation and information retrieval. As a portfolio, I can provide a channel on YouTube and TikTok. Ready for long-term cooperation.