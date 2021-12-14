Меня зовут Денис и я студент из Москвы. Мне чуть больше 21 года.Учусь в НИУ ВШЭ на специалиста в сфере межкультурной коммуникации. Также, более двух лет работаю фрилансером, заказы выполняю быстро, однако, хочу отметить, что время выполнения работы зависит от её объёма. Я не боюсь пробовать новое и выходить из зоны комфорта. Люблю планировать свой день так, чтобы в списке дел оставалось мало пустого места. «Доброго времени суток» вполне неплохая фраза для приветствия, можете смело её использовать)
На сообщения отвечаю быстро, все пожелания заказчика учитываются.
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