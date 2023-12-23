Выполню поставленную вами задачу вовремя и качественно.

Доброго времени суток.

Меня зовут Татьяна. Главное, что я могу сказать о себе это наверное то что я пунктуальный, усидчивый, терпеливый и внимательный человек. Я всегда стараюсь доводить то что начала до конца и сделать работу так, что бы чувствовать удовлетворение от законченной работы.

Я имею два родных языка украинский и русский. Могу переводить с русского на украинский и наоборот. Имела опыт перевода с английского и французского языков. Могу выполнять набор текстов с фотографий, рукописей, видеороликов и аудиозаписей. Могу писать отзывы, тексты на заданную тему.

В общем я очень хочу с вами работать, выполню поставленную вами задачу вовремя и качественно.

Давайте работать вместе♡.