_Solo_

Татьяна _Solo_

 
47 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Выполню поставленную вами задачу вовремя и качественно.

Доброго времени суток.

Меня зовут Татьяна.  Главное, что я могу сказать о себе это наверное то что я  пунктуальный, усидчивый, терпеливый и внимательный человек. Я всегда стараюсь доводить то что начала до конца и сделать работу так, что бы чувствовать удовлетворение от законченной работы. 

Я имею два родных языка украинский и русский.  Могу переводить  с русского на украинский и наоборот. Имела опыт перевода с английского и французского языков.  Могу выполнять набор текстов с фотографий, рукописей, видеороликов и аудиозаписей. Могу писать отзывы,  тексты на заданную тему.

В общем я очень хочу с вами работать, выполню поставленную вами задачу вовремя и качественно.

Давайте работать вместе♡.