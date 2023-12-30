Front - end разработчик
Я молодой , как считаю достаточно общительный парень.
Не буду затягивать и рассказывать какой я трудолюбивый и ответственный, потому как это всё Вы узнаете не по словам, а по делу.
Отвечу на главный вопрос: Почему именно я?
Я здесь не только ради заработка денежных средств, хотя давайте будем честны - это тоже влияет свою роль. Я выполняю работу для своего опыта для того что бы открывать для себя новые навыки.
Я открыт, поэтому, думаю, именно со мной Вы найдёте общий язык.