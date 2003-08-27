_Video_Editor_

Станислав Кормилец _Video_Editor_

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Монтаж и редактирование видео

Вам нужен видеомонтажёр? Для сложного или простого редактирования?

Поздравляю, вы нашли меня! Я сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны моей работой.

Работаю в Adobe Premiere Pro 2021:

  • Нарезка и склейка;
  • Переходы и цветокоррекция;
  • Анимация титров и субтитры;
  • Работа со звуком: улучшение звука, удаление шумов;
  • Наложение эффектов, моушин блюр;
  • Работа с хромакеем;
  • Оптимизация в вертикальный/горизонтальный/1:1 формат;
  • Ускорение и замедление видеоролика (без потери качества голоса спикера);
  • Стабилизация видео.
На связи без выходных с 8:00 до 00:00 по МСК.

Для постоянных клиентов я свободен в любое время!

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