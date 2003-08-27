Монтаж и редактирование видео

Вам нужен видеомонтажёр? Для сложного или простого редактирования?

Поздравляю, вы нашли меня! Я сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны моей работой.

Работаю в Adobe Premiere Pro 2021:

Нарезка и склейка;

Переходы и цветокоррекция;

Анимация титров и субтитры;

Работа со звуком: улучшение звука, удаление шумов;

Наложение эффектов, моушин блюр;

Работа с хромакеем;

Оптимизация в вертикальный/горизонтальный/1:1 формат;

Ускорение и замедление видеоролика (без потери качества голоса спикера);

Стабилизация видео.

Для постоянных клиентов я свободен в любое время!