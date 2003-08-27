Монтаж и редактирование видео
Вам нужен видеомонтажёр? Для сложного или простого редактирования?
Поздравляю, вы нашли меня! Я сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны моей работой.
Работаю в Adobe Premiere Pro 2021:
- Нарезка и склейка;
- Переходы и цветокоррекция;
- Анимация титров и субтитры;
- Работа со звуком: улучшение звука, удаление шумов;
- Наложение эффектов, моушин блюр;
- Работа с хромакеем;
- Оптимизация в вертикальный/горизонтальный/1:1 формат;
- Ускорение и замедление видеоролика (без потери качества голоса спикера);
- Стабилизация видео.
Для постоянных клиентов я свободен в любое время!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Рекламный видеоролик21 просмотр
- Экшен видео23 просмотра
- Пример заблюривания в движении21 просмотр
- Protect nature18 просмотров
- Нарезка35 просмотров