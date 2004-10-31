Удобный сайт на HTML 5 с правильной CSS 3 структурой, и если надо допишу щепоточку JS-кода)

Привет

﻿Я верстальщик и недавно захотел иметь больше свободного времени поэтому я переехал на ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿платформу www.weblancer.net)

Навыки (языки):

html5

css3 (bootstrap) , scss

javascript﻿ (jquery)

﻿1-е) ﻿Деньгах, выкладываюсь на все 105%, т.к. сам понимаю цену денег.

﻿2-е) ﻿Времени, потому что в моих же интересах выполнить работу как можно быстрее.

﻿3-е) ﻿Нервах, буду Сам максимально трепетно относиться к назначенной работе.

Связь:

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P.S.:﻿ ﻿Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

прошел курс на образовательной платформе Udemy: https://www.udemy.com/course/web-professional-html5/

Зато станете первым кто оставит классный отзыв)