Удобный сайт на HTML 5 с правильной CSS 3 структурой, и если надо допишу щепоточку JS-кода)
Привет
Я верстальщик и недавно захотел иметь больше свободного времени поэтому я переехал на платформу www.weblancer.net)
Навыки (языки):
- html5
- css3 (bootstrap) , scss
- javascript (jquery)
1-е) Деньгах, выкладываюсь на все 105%, т.к. сам понимаю цену денег.
2-е) Времени, потому что в моих же интересах выполнить работу как можно быстрее.
3-е) Нервах, буду Сам максимально трепетно относиться к назначенной работе.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @AsH_owed
P.S.: Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
прошел курс на образовательной платформе Udemy: https://www.udemy.com/course/web-professional-html5/
Зато станете первым кто оставит классный отзыв)
Портфолио
- Верстка landingPage и анимация на JS сайта124 просмотра