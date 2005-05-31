Веб-разработчик/верстальщик PHP, MySQL, HTML5, CSS3/SCSS, JS Опыт работы 4 года. Занимаюсь разработкой, вёрсткой адаптивных сайтов. Для меня важно качество работы!!! Мой телеграмм для обратной связи https://t.me/llllllbarcodellllll Постоянная обратная связь. Всегда выполняю заказы в срок. Провожу консультация. Оплата после выполнения заказа. Имеется опыт: - работы с: HTML5 + CSS3/SCSS + JS; - вёрстки адаптивных сайтов на grid; - доработка и поддержка сайтов; - аудита сайтов; При разработке использую: - языки программирования: PHP; - фреймворк PHP: Без фреймворка, Yii; - базы данных: MySQL, Sqlite, MongoDB; - язык разметки: HTML5; - язык таблиц стилей: CSS3/SCSS;

- скрипты: JS; PHPMySQLMongoDBSQLiteYiiSCSS

Я против войны в Украине !