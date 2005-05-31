____MAX____

Максим ____MAX____

 
18 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Веб-разработчик/верстальщик PHP, MySQL, HTML5, CSS3/SCSS, JS

Опыт работы 4 года. Занимаюсь разработкой, вёрсткой адаптивных сайтов.

Для меня важно качество работы!!!

Мой телеграмм для обратной связи https://t.me/llllllbarcodellllll

  • Постоянная обратная связь.

  • Всегда выполняю заказы в срок.

  • Провожу консультация.

  • Оплата после выполнения заказа.

Имеется опыт:

- работы с: HTML5 + CSS3/SCSS + JS;

- вёрстки адаптивных сайтов на grid;

- доработка и поддержка сайтов;

- аудита сайтов;

При разработке использую:

- языки программирования: PHP;

- фреймворк PHP: Без фреймворка, Yii;

- базы данных: MySQL, Sqlite, MongoDB;

- язык разметки: HTML5;

- язык таблиц стилей: CSS3/SCSS;
- скрипты: JS;

PHPMySQLMongoDBSQLiteYiiSCSS
Портфолио