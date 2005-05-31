Максим ____MAX________MAX____
18 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Веб-разработчик/верстальщик PHP, MySQL, HTML5, CSS3/SCSS, JS
Опыт работы 4 года. Занимаюсь разработкой, вёрсткой адаптивных сайтов.
Для меня важно качество работы!!!
Мой телеграмм для обратной связи https://t.me/llllllbarcodellllll
Постоянная обратная связь.
Всегда выполняю заказы в срок.
Провожу консультация.
Оплата после выполнения заказа.
Имеется опыт:
- работы с: HTML5 + CSS3/SCSS + JS;
- вёрстки адаптивных сайтов на grid;
- доработка и поддержка сайтов;
- аудита сайтов;
При разработке использую:
- языки программирования: PHP;
- фреймворк PHP: Без фреймворка, Yii;
- базы данных: MySQL, Sqlite, MongoDB;
- язык разметки: HTML5;
- язык таблиц стилей: CSS3/SCSS;
- скрипты: JS;
Я против войны в Украине!
Портфолио
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