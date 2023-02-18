_________je_

UX-копирайтинг

С текстами я взаимодействую более 2 лет. На данный момент работаю редактором в Минздраве, параллельно заканчиваю курс по UX-редактуре в Яндекс Практикуме.



Знакома с процессами разработки продукта в IT, бережно подхожу к проверке и формированию текста. Считаю важным учитывать потребности пользователей и люблю Conversational design. Знаю принцип работы Figma, Adobe Photoshop.



Проходила курс по UX-копирайтингу, где изучались основы гигиены и синтаксиса текста в интерфейсе. Построение сценариев, tone of voice и conversational design. Также отдельным блоком изучались исследования (количественные/качественные), метрики и аналитика.