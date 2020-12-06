__ansticebel__

Веб-дизайн, разработка макетов сайтов

Привет, я Настя. Я начинающий веб-дизайнер, однако имею небольшой опыт. Чтобы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня сайт или лэндинг почти за бесплатно. Ваш сайт мне нужен будет для портфолио, отчего вы только выиграете, ведь мне нужно крутое портфолио. По ссылке вы можете ознакомиться с моим сайтом-визиткой http://ansticebelk.tilda.ws

Немного о себе. Имею тонкий художественный вкус, проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Исключаю графический мусор в своих работах. Имею привычку заканчивать работу вовремя, не выходя за рамки дедлайна. Работаю в таких программах как Photoshop, Figma, Tilda, Sketch. Сейчас участвую в конкурсе веб-дизайнеров.