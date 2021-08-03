__asya__k__

Анастасия __asya__k__

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по обработке фотографий

Предлагаю следующие услуги:

  • реставрация старых фотографий;
  • ретушь фото;
  • частичное изменение или полная смена фона;
  • цвето- и светокоррекция;
  • другие услуги, связанные с обработкой фотографий.
Быстро, качественно, недорого.