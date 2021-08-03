Специалист по обработке фотографий
Предлагаю следующие услуги:
- реставрация старых фотографий;
- ретушь фото;
- частичное изменение или полная смена фона;
- цвето- и светокоррекция;
- другие услуги, связанные с обработкой фотографий.
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Портфолио
- Вырезка из фона46 просмотров
- Ретушь тела37 просмотров
- Замена фона37 просмотров
- Замена фона37 просмотров
- Художественная обработка + замена фона45 просмотров
- Ретушь34 просмотра
- Коллажирование29 просмотров
- Замена фона + цветокоррекци34 просмотра
- Замена фона36 просмотров
- Художественная обработка + замена фона26 просмотров
- Изменение деталей фона + цветокоррекция29 просмотров
- Замена фона28 просмотров