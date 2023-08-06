_alexleone_

Александр _alexleone_

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Приветствую! Меня зовут Александр и я профессиональный копирайтер с опытом работы в создании текстов для различных целей и платформ.

  1. Рекламные объявления для онлайн-кампаний .

  • Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.

  • Разработка креативных текстовых объявлений для социальных сетей (Facebook, Instagram).

  • E-mail маркетинговая рассылка для интернет-магазина .

  • Написание эффективного текста рассылки для повышения конверсии и привлечения новых клиентов.

  • Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#1510
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#2994