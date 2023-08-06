Приветствую! Меня зовут Александр и я профессиональный копирайтер с опытом работы в создании текстов для различных целей и платформ.

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Составление привлекательных заголовков и описаний для контекстной рекламы на платформе Google Ads.

Разработка креативных текстовых объявлений для социальных сетей (Facebook, Instagram).

E-mail маркетинговая рассылка для интернет-магазина .

Написание эффективного текста рассылки для повышения конверсии и привлечения новых клиентов.