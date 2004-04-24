_alionkaask_

Переклад тексту будь-якої складності: швидко та якісно!!!

Доброго дня, чи цікавить Вас якісний та швидкий переклад?

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Мене звати Альона, я навчаюся на перекладача іноземних мов!

Я буду вашим помічником у перекладі потрібних текстів. Ви зможете отримати хорошу роботу у невеликі терміни та за не велику ціну! Я маю досвід у перекладах, вивчаю ще додатково мови, володію досвідом в оформленні текстів, також можу підлаштуватися під потрібний Вам стиль та зробити все так, щоб Вам захотілося зі мною співпрацювати!

Вартість послуг складає 3-10 доларів за 1000 символів. Докладніше обговоримо всі питання під час спілкування.

Буду рада з вами співпрацювати, дякую Вам за Вашу увагу!!!