_ansticebelk_

Веб-дизайн, разработка макетов сайтов

Привет, я Настя. Я начинающий веб-дизайнер, однако имею небольшой опыт работы. Чтобы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня сайт или лэндинг почти за бесплатно. Ваш сайт мне нужен будет для портфолио, отчего вы только выиграете, ведь мне нужно крутое портфолио.

Немного о себе: имею тонкий художественный вкус, проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Исключаю графический мусор в своих работах. Имею привычку заканчивать работу по проектам вовремя, не выходя за рамки дедлайна. Сейчас принимаю участие в конкурсе веб-дизайнеров.