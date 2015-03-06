Настройка и ведение рекламных компаний в Яндекс Директ и Google Adwords.
Заказав рекламу у меня, Вы получаете:ключевые слова, которые работают, а не съедают бюджет;выгодные ставки и оптимальную рентабельность;РК которая работает в соответствии с заданными целями и задачами.
Что вы получаете:профессиональная настройка рекламной кампании в системах — Google.AdWords, Яндекс.Директ;оптимальный подбор ключей и их обработка - показы объявлений согласно запроса пользователя;настройка и отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс Метрика;ежедневная аналитика и постоянная оптимизация кампаний;работа над достижением целей рекламы.
Стоимость услуг: настройка рекламной кампании — 25 - 300$ в зависимости от объема работ;доработка и оптимизация — первая неделя после запуска бесплатно, далее по договоренности;аудит рекламной компании другого исполнителя (с письменными рекомендациями по доработке и оптимизации) — по договоренности.
Контакты:
email: [email protected]
skype: kozlov42
тел. 89172470653