Настройка и ведение рекламных компаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

Заказав рекламу у меня, Вы получаете:

ключевые слова, которые работают, а не съедают бюджет;

выгодные ставки и оптимальную рентабельность;

РК которая работает в соответствии с заданными целями и задачами.

Что вы получаете:

профессиональная настройка рекламной кампании в системах — Google.AdWords, Яндекс.Директ;

оптимальный подбор ключей и их обработка - показы объявлений согласно запроса пользователя;

настройка и отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс Метрика;

ежедневная аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

работа над достижением целей рекламы.

Стоимость услуг:

настройка рекламной кампании — 25 - 300$ в зависимости от объема работ;

доработка и оптимизация — первая неделя после запуска бесплатно, далее по договоренности;

аудит рекламной компании другого исполнителя (с письменными рекомендациями по доработке и оптимизации) — по договоренности.

Контакты:

email: [email protected]

skype: kozlov42

тел. 89172470653