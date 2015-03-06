_beatl_

Юрий _beatl_

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка и ведение рекламных компаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

Заказав рекламу у меня, Вы получаете:

  • ключевые слова, которые работают, а не съедают бюджет;
  • выгодные ставки и оптимальную рентабельность;
  • РК которая работает в соответствии с заданными целями и задачами.

    • Что вы получаете:

  • профессиональная настройка рекламной кампании в системах — Google.AdWords, Яндекс.Директ;
  • оптимальный подбор ключей и их обработка - показы объявлений согласно запроса пользователя;
  • настройка и отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс Метрика;
  • ежедневная аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
  • работа над достижением целей рекламы.

    • Стоимость услуг: 

  • настройка рекламной кампании — 25 - 300$ в зависимости от объема работ;
  • доработка и оптимизация — первая неделя после запуска бесплатно, далее по договоренности;
  • аудит рекламной компании другого исполнителя (с письменными рекомендациями по доработке и оптимизации) — по договоренности.    

    • Контакты:

    email: [email protected]

    skype: kozlov42

    тел. 89172470653

    Контекстная реклама
    нет отзывов
    $5/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга