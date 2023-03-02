_business_cards_

Привет

Меня зовут Настя, мне 20 лет. Живу в Болгарии.

Я новичок на портале weblancer, но вне портала уже имела небольшой опыт работы с дизайном визитных карт.

Создание дизайна визиток я делаю с душой и получаю от данного процесса массу удовольствия

Делаю: дизайн визиток, флаеры

Инструменты: Figma, Photoshop

Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

Все правки бесплатные

Так как я не имею 10 лет опыта за спиной, мои расценки не высокие, но это никак не влияет на качество. Делаю все аккуратно, современно и учитывая все ваши правки и предложения

Мобильный: +373 676 77 698

( Telegram , what’s app )

Мои работы: https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/my-drive?utm_source=ru&utm_medium=button&utm_campaign=web&utm_content=gotodrive&utm_term=carousel&usp=about_start&urp=https://www.google.com/