Создам эмоциональный и удобрый дизайн Вашего сайта
Привет!
Меня зовут Аня и я уже год как страстно увлекаюсь UX/UI дизайнером. Я большой поклонник своей работы, а потому можете быть уверены, что каждая моя работа сделана с любовью и тщательно выверена до мелочей.
Почему я:
- Создаю уникальный сайт с нуля без использования шаблонов
- Со мной все проекты в срок
- Разумное соотношение цена-качество
- Возможность создания версий для всех видов устройств
- Создаю мобильную версию бесплатно в подарок
- Беслпатные правки
- Landing Page
- Сайт-визитка
- Сайт-портфолио
- Многостраничный сайт (нр. интернет-магазин)
- Figma
- Photoshop
- Illustrator
- Telegram: https://t.me/anyakulinich
- Instagram: https://www.instagram.com/_coolinich/
- Viber: +48 575 651 863
Портфолио
- UX/UI интернет-магазин19 просмотров
- Landing Page19 просмотров
- Landing Page20 просмотров