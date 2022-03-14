_coolinich

Анна Кулинич _coolinich

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создам эмоциональный и удобрый дизайн Вашего сайта

Привет!

Меня зовут Аня и я уже год как страстно увлекаюсь UX/UI дизайнером. Я большой поклонник своей работы, а потому можете быть уверены, что каждая моя работа сделана с любовью и тщательно выверена до мелочей.

Почему я:

  • Создаю уникальный сайт с нуля без использования шаблонов
  • Со мной все проекты в срок
  • Разумное соотношение цена-качество
  • Возможность создания версий для всех видов устройств
  • Создаю мобильную версию бесплатно в подарок
  • Беслпатные правки
Что я могу:

  • Landing Page
  • Сайт-визитка
  • Сайт-портфолио
  • Многостраничный сайт (нр. интернет-магазин)
Где я работаю:

  • Figma
  • Photoshop
  • Illustrator
В любое время:

Портфолио