Создам эмоциональный и удобрый дизайн Вашего сайта

Привет!

Меня зовут Аня и я уже год как страстно увлекаюсь UX/UI дизайнером. Я большой поклонник своей работы, а потому можете быть уверены, что каждая моя работа сделана с любовью и тщательно выверена до мелочей.

Почему я:

Создаю уникальный сайт с нуля без использования шаблонов

Со мной все проекты в срок

Разумное соотношение цена-качество

Возможность создания версий для всех видов устройств

Создаю мобильную версию бесплатно в подарок

Беслпатные правки

Landing Page

Сайт-визитка

Сайт-портфолио

Многостраничный сайт (нр. интернет-магазин)

Figma

Photoshop

Illustrator