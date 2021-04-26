_crazy_serpent_

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ПЕРРЕВОД.

Eсли вы говорите с человеком на языке, который он понимает, вы говорите с его умом. Если вы говорите с ним на его языке, вы говорите с его сердцем. Другой язык - это иное видение жизни.Я являюсь носителем русского и украинского языков, изучала английский по программе в Посольстве США в Украине, но все еще продолжаю учиться и повышать свою квалификацию.Предлагаю перевод текстов на русский, украинский, английский в любой последовательности.К сожалению (а может быть, к счастью) я сирота, но это не мешает мне быть отзывчивым и простым)