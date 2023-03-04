_daniell_ocean_

Web-design/ Graphic design

Приветствую :) Меня зовут Дана. Я пунктуальна и ответственна, прагматична и спокойна. У меня есть опыт работы с программами из группы Adobe. Например, Illustrator, Photoshop, InDesign. Я работаю с онлайн-инструментами, такими как Tilda, Wix, Webflow. Я знаю основы прототипирования, UI/UX, SEO, работы с модульными сетками, task-flow, user-flow, CJM, а также принципы оптимизированной и быстрой работы веб-сайта. Кроме того, я могу работать с фирменным стилем и печатной продукцией. Готова обучаться в процессе.