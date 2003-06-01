Создаю презентации, видеомонтаж

Привет, меня зовут Лиза, я дизайнер презентаций.

В моей Компетенции:

- презентации на русском, украинском языках.

- подбираю дизайн ( фото, цветовое решение) под Вашу тему и идею!

- стильные, минималистичные дизайны

- доступные цены

- срок работы 1-4 дня.

- для меня важно Ваше мнение при работе, учту Ваши пожелания

!!Правки входят в стоимость работы!!

Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов

также дополнительно создаю инфографики, чек-листы.

Видеомонтаж и фотошоп

Заинтересовались?

Если да, жду Вас telegram @hipoppia. или E-mail: [email protected]

Надеюсь на хорошее сотрудничество!