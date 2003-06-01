Создаю презентации, видеомонтаж
Привет, меня зовут Лиза, я дизайнер презентаций.
В моей Компетенции:
- презентации на русском, украинском языках.
- подбираю дизайн ( фото, цветовое решение) под Вашу тему и идею!
- стильные, минималистичные дизайны
- доступные цены
- срок работы 1-4 дня.
- для меня важно Ваше мнение при работе, учту Ваши пожелания
!!Правки входят в стоимость работы!!
Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов
также дополнительно создаю инфографики, чек-листы.
Видеомонтаж и фотошоп
Заинтересовались?
Если да, жду Вас telegram @hipoppia. или E-mail: [email protected]
Надеюсь на хорошее сотрудничество!
Портфолио
- Современные книги про современное образование67 просмотров
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 дня
#197
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 дня
#448