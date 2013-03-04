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Валентин
_enGe_
_enGe_
43 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
- Drupal (темизация, настройка, разработка модулей)
- JavaScript/JQuery
Отзывы заказчиков
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Андрей Чен
goodchenman
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
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WordPress
Работу сделал быстро, сразу понял то что нужно. Сделал даже больше того что требовалось. Рекомендую!
приятный заказчик :)
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Отзывы заказчиков
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