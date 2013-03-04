_enGe_

Валентин _enGe_

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

- Drupal (темизация, настройка, разработка модулей)

- JavaScript/JQuery

Отзывы заказчиков

goodchenman
Андрей Чен 
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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WordPress
Работу сделал быстро, сразу понял то что нужно. Сделал даже больше того что требовалось. Рекомендую!
приятный заказчик :)
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