_foxxman

Максим Чупров _foxxman

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная работа в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript.

Привет!

Вероятно, раз Вы здесь, Вам необходим честный специалист с прямыми руками и незатуманенной головой. Чтож, тогда предлагаю остановиться на моем профиле).

Моя основная специализация - разработка сайтов для бизнеса. Буду рад оказать качественную услугу по его прототипированию или разработке в оговорённые сроки.

  • Кросcбраузерная адаптивная вёрстка.
  • Чистый, понятный код.
  • Верстаю из PSD, Figma
  • CSS3\JS анимация сайтов
  • Установка CMS
Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива я бесплатно исправлю недочёты, которые могли быть пропущены при приёме работы.

Технологии:

  • HTML (HTML5), SCSS, JavaScript, Flexbox, Grid-CSS
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Сборщик проектов - Gulp
  • CMS WordPress
  • React JS
Мой часовой пояс - GMT + 3 (Санкт-Петербург, Россия), но как такового нормированного графика у меня нет. Готов работать сколько нужно и когда нужно.

Обращайтесь, поговорим, обсудим и договоримся)

JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmaReactjQuery
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