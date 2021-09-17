Качественная работа в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript.

Привет!

Вероятно, раз Вы здесь, Вам необходим честный специалист с прямыми руками и незатуманенной головой. Чтож, тогда предлагаю остановиться на моем профиле).

Моя основная специализация - разработка сайтов для бизнеса. Буду рад оказать качественную услугу по его прототипированию или разработке в оговорённые сроки.

Кросcбраузерная адаптивная вёрстка.

Чистый, понятный код.

Верстаю из PSD, Figma

CSS3\JS анимация сайтов

Установка CMS



В течении недели после передачи архива я бесплатно исправлю недочёты, которые могли быть пропущены при приёме работы.

Технологии:

HTML (HTML5), SCSS, JavaScript, Flexbox, Grid-CSS

jQuery

Bootstrap

Сборщик проектов - Gulp

CMS WordPress

React JS



Мой часовой пояс - GMT + 3 (Санкт-Петербург, Россия), но как такового нормированного графика у меня нет. Готов работать сколько нужно и когда нужно.

Обращайтесь, поговорим, обсудим и договоримся)