Качественная работа в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript.
Привет!
Вероятно, раз Вы здесь, Вам необходим честный специалист с прямыми руками и незатуманенной головой. Чтож, тогда предлагаю остановиться на моем профиле).
Моя основная специализация - разработка сайтов для бизнеса. Буду рад оказать качественную услугу по его прототипированию или разработке в оговорённые сроки.
- Кросcбраузерная адаптивная вёрстка.
- Чистый, понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- CSS3\JS анимация сайтов
- Установка CMS
Технологии:
- HTML (HTML5), SCSS, JavaScript, Flexbox, Grid-CSS
- jQuery
- Bootstrap
- Сборщик проектов - Gulp
- CMS WordPress
- React JS
Обращайтесь, поговорим, обсудим и договоримся)
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