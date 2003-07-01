_ilona1892_

Меньше слов - больше дела!!

Добро пожаловать на мой аккаунт!Меня зовут Илона, я буду вашим помощником в переводе разных видов текста. Не работаю с переводчиком,все делаю в ручную. Свободно владею русским,украинским, английским и польскими языком.

Есть опыт работы в сфере перевода текста, набора текста, редактирование текста. Буду рада сотрудничеству!

Работаю максимально быстро и качественно!)