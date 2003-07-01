Илона Громова _ilona1892__ilona1892_
20 летУкраина/Краматорск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Меньше слов - больше дела!!
Добро пожаловать на мой аккаунт!Меня зовут Илона, я буду вашим помощником в переводе разных видов текста. Не работаю с переводчиком,все делаю в ручную. Свободно владею русским,украинским, английским и польскими языком.
Есть опыт работы в сфере перевода текста, набора текста, редактирование текста. Буду рада сотрудничеству!
Работаю максимально быстро и качественно!)