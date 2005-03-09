Работаю с удовольствием, а значит что на качество!
Писать не буду что быстро сделаю, качественно и тд. Просто беру и делаю на результат!
В любое время рассмотрю предложение о работе.
Знаю язык:
📍Русский
📍 Украинский
📍 Польский
📍 Английский
Быстро учусь, качественно делаю 📌
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1183
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно та у встановлені терміни
Ответный отзыв
Дякую )