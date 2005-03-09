_innochka_

Инна _innochka_

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работаю с удовольствием, а значит что на качество!

Писать не буду что быстро сделаю, качественно и тд. Просто беру и делаю на результат!

В любое время рассмотрю предложение о работе.

Знаю язык:

📍Русский

📍 Украинский

📍 Польский

📍 Английский

Быстро учусь, качественно делаю 📌

#32Русский язык
#37Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1183
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно та у встановлені терміни
Дякую )
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