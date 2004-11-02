Переводчик Английского, Русского, УкраинскогоМои рабочие языки: английский, русский и украинский.

Мои навыки:

- перевод

- редактирование текста

- перевод и добавление субтитров

- локализация игр/приложений

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- аудио/видео файлы

Я могу:

- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;

- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;

Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Смотрите мое портфолио / работы ниже.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: @kaunis1 - наиболее предпочтительный вариант общения.

Vk: https://vk.com/kxunis

Методы оплаты:

- Вебмани

- Яндекс деньги

- Qiwi