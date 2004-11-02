Переводчик Английского, Русского, УкраинскогоМои рабочие языки: английский, русский и украинский.
Мои навыки:
- перевод
- редактирование текста
- перевод и добавление субтитров
- локализация игр/приложений
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- аудио/видео файлы
Я могу:
- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;
- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;
Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Смотрите мое портфолио / работы ниже.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: @kaunis1 - наиболее предпочтительный вариант общения.
Методы оплаты:
- Вебмани
- Яндекс деньги
- Qiwi