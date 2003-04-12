_ksenka_kuz_

Illustrator
Опыт работы:
Иллюстратор в компании Ship One Studio (2020-2021)
Художник-дизайнер самозанятость, фриланс (2019-2020)
Преподователь в детском центре Кеша (2018-2019)
Профессиональные навыки:
- Уверенный пользователь ПК
- Владею программами – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
- Владение техниками живописи
- Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций, анатомии
- Владение навыками разной стилизации
- Есть опыт в создании детских книг
Личные качества:
Креативность, настойчивость, ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность. Быстро обучаюсь, выполняю все в сроки, стремлюсь к усовершенствованию знаний, готова работать с разными стилями, в разной сложности)