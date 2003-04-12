_ksenka_kuz_

Illustrator

Опыт работы:

Иллюстратор в компании Ship One Studio (2020-2021)

Художник-дизайнер самозанятость, фриланс (2019-2020)

Преподователь в детском центре Кеша (2018-2019)

Профессиональные навыки:

- Уверенный пользователь ПК

- Владею программами – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

- Владение техниками живописи

- Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций, анатомии

- Владение навыками разной стилизации

- Есть опыт в создании детских книг

Личные качества:

Креативность, настойчивость, ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность. Быстро обучаюсь, выполняю все в сроки, стремлюсь к усовершенствованию знаний, готова работать с разными стилями, в разной сложности)