Долгосрочное сотрудничество - идеальный фундамент для личностного развития и успешного бизнеса.

Привет, знаю, Ты не любишь тратить время на бесполезную информацию. Чтобы не пришлось это делать, предлагаю сразу перейти к необходимому пункту.

Кто я такой? - Агностик, скептик и ярый любитель саморазвития, а онное невозможно без усилий.

Почему Ты должен сотрудничать именно со мной? - Ты мне нужен, я нужен Тебе - выгодная сделка.

Опыт работы? - Присутствует. Признаться, не умею долго "торчать" на одном месте. Много всего в жизни я еще не попробовал, например, тексты про колбасу.

Грамотный ли я? - Да. Не сказал бы, что на уровне учителя русского языка в школе, НО, "пенделей" от заказчиков не получал.

Спасибо, что прочитал). Это был маленький шаг в большое, развивающееся сотрудничество.