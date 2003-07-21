Мария Ковалева _marienne__marienne_
20 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Написание работ на заказ
Абитуриент
Портфолио с примерами моих работ можно просмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/ZM32kClXIoUCUw?w=1
Уровень английского - B2
Работаю на сайте work5 на протяжении 4 месяцев: средняя оценка работ - 4,9; средняя оригинальность - 70% (могу отправить скриншот рейтинга)
Готова выполнять работы: рефераты, контрольные работы, практические задания, эссе, исследования, аналитические работы, повышение оригинальности, по следующим направлениям: психология, социология, право, криминология, переводы с английского, русский язык и литература (в основном, отечественная).
Делаю презентации.
Цена - договорная, зависит от срочности дедлайна, сложности задания и требуемой оригинальности)
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