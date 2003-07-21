_marienne_

Написание работ на заказ

Абитуриент

Портфолио с примерами моих работ можно просмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/ZM32kClXIoUCUw?w=1

Уровень английского - B2

Работаю на сайте work5 на протяжении 4 месяцев: средняя оценка работ - 4,9; средняя оригинальность - 70% (могу отправить скриншот рейтинга)

Готова выполнять работы: рефераты, контрольные работы, практические задания, эссе, исследования, аналитические работы, повышение оригинальности, по следующим направлениям: психология, социология, право, криминология, переводы с английского, русский язык и литература (в основном, отечественная).

Делаю презентации.

Цена - договорная, зависит от срочности дедлайна, сложности задания и требуемой оригинальности)